Мать двух погибших дочек рассказала, что происходило в ТЦ во время пожара

В тот роковой день муж и двое дочерей кемеровчанки Ольги Задоенко находились в кинотеатре. О пожаре они узнали, только когда открыли двери и собирались выходить из зала. Как люди пытались спастись, Оля рассказала в своём "инстаграме".

Фото © Соцсети

"25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик Шерлок Гномс начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли... за дверями не было ничего видно от дыма, бил сильный жар, слышались крики.... (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)

Ольга рассказала, что о пожаре ничего не свидетельствовало, поскольку не было никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения...

"Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели,чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную воду".

По словам Ольги, дети начали терять сознание — и лишь тогда запертые люди поняли, что ждать помощи нет смысла, нужно спасаться самим.

Фото © Соцсети

"Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание... Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале".

Также Ольга поведала, что эвакуация из залов не проводилась и все, кто пытался выбраться из этой огненной ловушки, так и остался...

"Из залов эвакуация не проводилась: боялись обрушения потолков, как позже и случилось....все кто там был, там и остался.... имен, фамилий, количества, опознания до сих пор нет. А самое главное, в душе нет ответов на миллион вопросов: как, зачем, почему, что будет дальше и как теперь жить..."

В пожаре Ольга потеряла двух своих очаровательных маленьких дочек — восьмилетнюю Веронику и пятилетнюю Василису, а её муж сейчас находится в больнице.

"Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада", — написала Ольга в "Инстаграме".

Фото © Соцсети

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. По последним данным, в результате случившегося погибло 64 человека, в том числе много детей. Среда, 28 марта, объявлена днём национального траура, в Кемеровской области траур продлится три дня.