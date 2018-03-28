Microsoft будет блокировать пользователей за мат

Это касается всех сервисов американской корпорации, в том числе Xbox Live и Skype.

Компания Microsoft сообщила об изменении политики. О наказании за использование ненормативной лексики сказано в обновлённом пользовательском соглашении Microsoft, которое вступит в силу 1 мая 2018 года.

В разделе "Правила поведения" появилось расширенное определение "ненадлежащего содержимого и материалов", которые запрещаются к использованию с помощью сервисов Microsoft. Кроме изображения обнажённой натуры, порнографии, сцен насилия и преступной деятельности там теперь фигурирует фраза "оскорбительная лексика".