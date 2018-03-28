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Опубликовано 28 марта 2018, 08:30

Microsoft будет блокировать пользователей за мат

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Это касается всех сервисов американской корпорации, в том числе Xbox Live и Skype.

Компания Microsoft сообщила об изменении политики. О наказании за использование ненормативной лексики сказано в обновлённом пользовательском соглашении Microsoft, которое вступит в силу 1 мая 2018 года.

В разделе "Правила поведения" появилось расширенное определение "ненадлежащего содержимого и материалов", которые запрещаются к использованию с помощью сервисов Microsoft. Кроме изображения обнажённой натуры, порнографии, сцен насилия и преступной деятельности там теперь фигурирует фраза "оскорбительная лексика".

Пока не известно, какие именно слова будут считать оскорбительными.

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Сергей Сурепин
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