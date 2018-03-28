Растерянность и паника. Опубликована переписка сотрудников ТЦ во время пожара

В Сети появились скриншоты из внутреннего закрытого чата сотрудников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщает телеграм-канал LifeShot, именно в этом чате появились первые сообщения о возгорании, а также первые инструкции о действиях. Из них следует, что сами работники торгового центра были в растерянности и панике.