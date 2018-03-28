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Опубликовано 28 марта 2018, 13:33

Черногория объявила о выдворении российского дипломата в связи с делом Скрипаля

Фото: &copy; Flickr/&nbsp;&nbsp;saebaryo

Фото: © Flickr/  saebaryo

В заявлении правительства подчёркивается, что он должен покинуть страну в семидневный срок.

Черногория объявила о выдворении одного российского дипломата, а также об отзыве своего согласия на деятельность в стране почётного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина.

— Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в Посольстве РФ, персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почётного консула Российской Федерации в Черногории, — говорится в сообщении.

В заявлении правительства подчёркивается, что высылаемый российский дипломат должен покинуть страну в семидневный срок.

Ранее кабмин Черногории поддержал Великобританию в деле с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже представитель оппозиционной партии "Демократический фронт" Йован Вучурович призвал правительство не выдворять российских дипломатов.

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Алёна Темирчиева
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