Черногория объявила о выдворении российского дипломата в связи с делом Скрипаля
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В заявлении правительства подчёркивается, что он должен покинуть страну в семидневный срок.
Черногория объявила о выдворении одного российского дипломата, а также об отзыве своего согласия на деятельность в стране почётного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина.
— Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в Посольстве РФ, персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почётного консула Российской Федерации в Черногории, — говорится в сообщении.
В заявлении правительства подчёркивается, что высылаемый российский дипломат должен покинуть страну в семидневный срок.
Ранее кабмин Черногории поддержал Великобританию в деле с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже представитель оппозиционной партии "Демократический фронт" Йован Вучурович призвал правительство не выдворять российских дипломатов.