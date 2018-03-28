В Госдуме назвали США злобным существом в ответ на сравнение с морским чудовищем

По мнению Андрея Красова, Соединённые Штаты забыли о своей агрессивной политике.

В Госдуме отреагировали на слова представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, которая заявила, что Россия — "это чудовище из морских глубин", у которого "много щупалец". Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, подобные заявления соответствуют процессу демонизации РФ, который никогда не прекращался, — ни в дореволюционное время, ни в советское, а сейчас разворачивается с новой силой.

— Россия стала сильной, защищает друзей на всём земном шаре и проводит уверенную внешнюю политику. Всё это как раз способствует попыткам стран Запада дискредитировать её, — сказал он в беседе с RT.

В то же время Красов напомнил, что это отнюдь не Россия в обход резолюции Совбеза ООН разрушила Ирак, "превратила Ливию в пылающую пустыню" и наносила бомбовые и ракетные удары по Югославии.

— Если и есть какой-то монстр, то это не Россия, — подчеркнул парламентарий, добавив, что обвинения в адрес нашей страны безосновательны, а сами США, похоже, забыли о своей агрессивной политике и о том псевдооборонительном блоке, который они возглавляют.

Как отметил Красов, делая подобное заявление, Нойерт, представлявшая в этот момент свою страну, произносила речь перед зеркалом.

— Страшное и злобное существо — лик Соединённых Штатов, — подытожил он.