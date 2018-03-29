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Регион
Опубликовано 29 марта 2018, 08:06

Популярный рестлер Джон Сина исполнит главную роль в фильме Duke Nukem

Фото &copy;&nbsp;3D Realms/Apogee Software&nbsp;

Фото © 3D Realms/Apogee Software 

У ленты до сих пор нет сценария. В киноадаптации будет много сцен с перестрелками.

Один из продюсеров будущей киноадаптации игровой серии Duke Nukem Эндрю Форм подтвердил, что главную роль в фильме получил рестлер федерации WWE Джон Сина. У съёмочной группы пока ещё нет готового сценария, поэтому исполнитель может в будущем отказаться от работы.

Также Форм рассказал об общем тоне будущего фильма и заявил, что команда в первую очередь вдохновлялась "Дэдпулом". По всей видимости, в ближайшее время съёмки не начнутся.

Напомним, серия Duke Nukem рассказывала о приключениях охотника на пришельцев Дюка Нюкема. Он несколько раз спасает Землю от захвата инопланетной армией и впоследствии становится знаменитостью.

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Сергей Сурепин
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