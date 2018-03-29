Популярный рестлер Джон Сина исполнит главную роль в фильме Duke Nukem

У ленты до сих пор нет сценария. В киноадаптации будет много сцен с перестрелками.

Один из продюсеров будущей киноадаптации игровой серии Duke Nukem Эндрю Форм подтвердил, что главную роль в фильме получил рестлер федерации WWE Джон Сина. У съёмочной группы пока ещё нет готового сценария, поэтому исполнитель может в будущем отказаться от работы.

Также Форм рассказал об общем тоне будущего фильма и заявил, что команда в первую очередь вдохновлялась "Дэдпулом". По всей видимости, в ближайшее время съёмки не начнутся.