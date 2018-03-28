"Громадная опасность". Милонов предложил сажать за фейковые новости в соцсетях

По мнению парламентария, распространение ложной информации — "это не просто вопрос лжи, чести и достоинства, а ещё и вопрос госбезопасности".

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал сочинителей фейковых новостей о сотнях погибших в кемеровском торговом центре "подлецами, которые нещадно конвертируют трагедию в политические вещи". Парламентарий выступил за введение уголовного наказания для таких граждан.

— У меня есть законопроект, который предполагает установление ответственности за фейковые подобные сообщения в соцсетях. На сегодняшний день это никак не регламентируется, — сказал депутат, комментируя действия украинского пранкера Евгения Вольнова, распустившего слух о 300 погибших в пожаре в "Зимней вишне".

По мнению Милонова, распространение подобной информации — "это не просто вопрос лжи, чести и достоинства, а ещё и вопрос госбезопасности". Милонов уточнил, что в документе предусмотрены "строгие санкции, лишение свободы в том числе, потому что общественная опасность от некоторых действий громадная".

Депутат отметил, что работа над законопроектом практически завершена и в ближайшее время он может быть внесён в Госдуму. По мнению Милонова, главное, чтобы "срок был", а детали можно уточнить в процессе разработки документа. На какой срок сажать создателей фейков, он ответить затруднился.