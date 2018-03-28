В самую страшную игру последних лет добавили сюжетный режим

После выхода в 2017 году хоррор Outlast 2 часто критиковали за почти полное отсутствие элемента исследования. Игрок всё время находился в состоянии стресса или погони, не имея возможности перевести дыхание.

По всей видимости, разработчики прислушались к критике. Вместе с выходом игры на Nintendo Switch они представили так называемый сюжетный режим. Он уже доступен на всех платформах.