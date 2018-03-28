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Опубликовано 28 марта 2018, 13:56

В самую страшную игру последних лет добавили сюжетный режим

Разработчики попытались радикально изменить хоррор спустя практически год после релиза.

Фото: &copy;&nbsp;ru.outlast.wikia.com

Фото: © ru.outlast.wikia.com

После выхода в 2017 году хоррор Outlast 2 часто критиковали за почти полное отсутствие элемента исследования. Игрок всё время находился в состоянии стресса или погони, не имея возможности перевести дыхание.

По всей видимости, разработчики прислушались к критике. Вместе с выходом игры на Nintendo Switch они представили так называемый сюжетный режим. Он уже доступен на всех платформах.

В новом режиме игроки могут пройти Outlast 2 с минимальными сложностями, уменьшенным количеством врагов и большей свободой. Это позволит с головой погрузиться во вселенную хоррора.

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Сергей Сурепин
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