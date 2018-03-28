Создатели Overwatch раскрыли подробности следующего чемпионата мира
Ежегодный турнир будет проходить в ноябре, а отборочные матчи организаторы уже начали проводить.
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Компания Blizzard анонсировала очередной чемпионат мира Overwatch World Cup. Мероприятие пройдёт в конце года в рамках BlizzCon 2018.
Разработчики заявили, что теперь будет учитываться рейтинг лучших 150 игроков каждой из стран в конце девятого сезона соревновательного режима. После того как 28 апреля закончится текущий сезон, 20 лучших стран получат приглашения в качестве участников Overwatch World Cup 2018 года.
Автоматически на турнир попадают Франция, Южная Корея, Таиланд и США. Дело в том, что на их территории будут проходить матчи группового этапа.