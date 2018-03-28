Скончался бывший депутат Госдумы Валентин Романов

Отмечается, что он длительное время возглавлял кадровую комиссию при президиуме ЦК КПРФ.

Сегодня, 28 марта, в возрасте 80-ти лет умер бывший депутат Госдумы от КПРФ, член президиума ЦК партии в 1997–2017 годах, кандидат экономических наук Валентин Романов. Как сообщается на сайте КПРФ, он был избран депутатом Госдумы в 1995 году и длительное время возглавлял кадровую комиссию при президиуме ЦК партии.

Валентин Романов. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-парламентарий был награждён двумя орденами "Трудового Красного Знамени" и орденом "Знак Почёта". Помимо того, был награждён орденами "Партийная доблесть" и "За заслуги перед партией". Его работа в качестве депутата Госдумы была отмечена почётной грамотой президента России.