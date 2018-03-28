Far Cry 5 уже установила первый рекорд
С момента выхода игры прошли только сутки, а она уже показывает неплохие результаты.
Фото © Ubisoft Montreal
27 марта в продажу поступила Far Cry 5. Этого времени хватило игре для того, чтобы установить новый рекорд для серии в Steam.
Речь идёт о числе одновременно находящихся в шутере пользователей. Пиковый показатель — 57 631 человек. Это в два раза больше, чем показатель предыдущего рекордсмена — Far Cry 3 (23 042 человека).
Напомним, 3 апреля в игре начнётся первое внутриигровое событие. Геймеры смогут побороться за уникальные предметы.