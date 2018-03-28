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Регион
Опубликовано 28 марта 2018, 14:26

Far Cry 5 уже установила первый рекорд

С момента выхода игры прошли только сутки, а она уже показывает неплохие результаты.

Фото &copy; Ubisoft Montreal&nbsp;

Фото © Ubisoft Montreal 

27 марта в продажу поступила Far Cry 5. Этого времени хватило игре для того, чтобы установить новый рекорд для серии в Steam.

Речь идёт о числе одновременно находящихся в шутере пользователей. Пиковый показатель — 57 631 человек. Это в два раза больше, чем показатель предыдущего рекордсмена — Far Cry 3 (23 042 человека).

Напомним, 3 апреля в игре начнётся первое внутриигровое событие. Геймеры смогут побороться за уникальные предметы.

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Сергей Сурепин
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