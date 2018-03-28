Слуцкий: Я хочу вернуться в Англию

46-летний российский специалист Леонид Слуцкий рассказал британским журналистам о своём желании снова возглавить английский футбольный клуб.

Летом 2017 года Слуцкий возглавил "Халл Сити" из второго по значимости футбольного дивизиона Англии. Теперь, спустя порядка трёх месяцев после отставки, россиянин с теплотой вспоминает работу с "тиграми".

— Чемпионшип — это микс классического английского футбола и европейского. Но у каждой страны есть свои традиции, так что вопрос не в культуре. Дело в поведении, в футболистах, в болельщиках, в отношениях между тренером и владельцем команды. Для меня многое оказалось впервые, работа в Чемпионшипе стала большим опытом. Сейчас я тренирую гораздо лучше, чем год назад, — цитирует российского тренера The Set Pieces. — Моя задача — проанализировать свои ошибки и продолжить работу не только в России, но и за рубежом. Хочу ли я вернуться в Англию? Отвечу — да. В Англии две лучшие лиги в мире.

Также Слуцкий рассказал, как российский игрок может заявить о себе командам АПЛ.

— Я общался с английскими скаутами и агентами, спрашивал, что они знают о том или ином русском футболисте. Отвечали, что у них не слишком много информации. Сейчас для русских игроков есть только один способ попасть в Англию — проявить себя в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Основываясь только на этом, английские клубы принимают решение.