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Опубликовано 28 марта 2018, 18:22

Мальта и Португалия отзывают послов из РФ для консультаций из-за дела Скрипаля

Фото: &copy;Flickr/mm18965

Фото: ©Flickr/mm18965

Мальта решила отозвать своего посла из РФ "для политических консультаций" в связи с делом Скрипаля. Об этом правительство республики сообщило в "Твиттере".

— Правительство полностью солидарно (с другими странами — Прим. ред.) перед лицом серьёзной угрозы нашей общей безопасности, — говорится в сообщении кабмина.

Об аналогичном решении объявила и Португалия. Министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва уточнил, что дипломата отзывают для консультаций.

Напомним, что ряд стран ЕС и НАТО объявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. К дипломатическим санкциям в отношении РФ присоединилась и Украина. Киев принял решение о выдворении 13 российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны 28 марта.

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Алёна Темирчиева
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