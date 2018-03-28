Мальта и Португалия отзывают послов из РФ для консультаций из-за дела Скрипаля
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Мальта решила отозвать своего посла из РФ "для политических консультаций" в связи с делом Скрипаля. Об этом правительство республики сообщило в "Твиттере".
— Правительство полностью солидарно (с другими странами — Прим. ред.) перед лицом серьёзной угрозы нашей общей безопасности, — говорится в сообщении кабмина.
Об аналогичном решении объявила и Португалия. Министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва уточнил, что дипломата отзывают для консультаций.
Напомним, что ряд стран ЕС и НАТО объявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. К дипломатическим санкциям в отношении РФ присоединилась и Украина. Киев принял решение о выдворении 13 российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны 28 марта.