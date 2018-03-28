Мальта и Португалия отзывают послов из РФ для консультаций из-за дела Скрипаля

Мальта решила отозвать своего посла из РФ "для политических консультаций" в связи с делом Скрипаля. Об этом правительство республики сообщило в "Твиттере".

— Правительство полностью солидарно (с другими странами — Прим. ред.) перед лицом серьёзной угрозы нашей общей безопасности, — говорится в сообщении кабмина.

Об аналогичном решении объявила и Португалия. Министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва уточнил, что дипломата отзывают для консультаций.