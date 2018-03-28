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Опубликовано 28 марта 2018, 19:17

Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы Затулину

Посольство РФ в Таллине. Фото &copy; РИА Новости/Сергей Субботин

Посольство РФ в Таллине. Фото © РИА Новости/Сергей Субботин

Эстония закрыла въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину. Об этом сообщило российское посольство в республике.

— Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям, — говорится в заявлении дипмиссии.

В дипмиссии выразили мнение, что этот шаг может самым негативным образом "отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства".

В посольстве также сообщили, что Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками.

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Иван Гусев
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