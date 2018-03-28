Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы Затулину
Посольство РФ в Таллине. Фото © РИА Новости/Сергей Субботин
Эстония закрыла въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину. Об этом сообщило российское посольство в республике.
— Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям, — говорится в заявлении дипмиссии.
В дипмиссии выразили мнение, что этот шаг может самым негативным образом "отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства".
В посольстве также сообщили, что Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками.