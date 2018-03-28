Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы Затулину

Эстония закрыла въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину. Об этом сообщило российское посольство в республике.

— Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям, — говорится в заявлении дипмиссии.

В дипмиссии выразили мнение, что этот шаг может самым негативным образом "отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства".