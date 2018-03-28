"Я там лично не был". Врач кемеровской скорой извинился за ложь о числе погибших

На митинге после трагедии мужчина рассказал собравшимся информацию о якобы 300 погибших в пожаре и переполненных моргах.

Врач кемеровской скорой помощи Альберт Табермаков извинился за распространение ложной информации о количестве погибших в ТЦ "Зимняя вишня". По его словам, недостоверную информацию он увидел в социальных сетях, после чего и пошёл на митинг.

— Я там лично-то не был, — признался Табермаков.

На митинге после трагедии Табермаков повторил собравшимся информацию о якобы 300 погибших в пожаре и переполненных моргах. Горожане ему как представителю экстренных служб поверили. Позже выяснилось, что данные оказались ложными, их распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.

— В память о них только я и извиняюсь, о погибших, — добавил врач.

Ранее суд заочно арестовал пранкера из-за фейка о "сотнях жертв" в Кемерове.