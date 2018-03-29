Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2018, 10:11

В США суд поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В Нью-Йорке суд отказал в отклонении исков родственников погибших в теракте 11 сентября 2001 года к Саудовской Аравии. Ранее соответствующее ходатайство подавали представители страны. Об этом сообщает Middle East Eye.

В США действует закон "Справедливость против спонсоров терроризма" (JASTA) от 2016 года, который позволяет семьям жертв обращаться в суд с исками на правительства других стран. В исках уточнялось, что большинство организаторов атаки были гражданами именно Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им "помощь и содействие".

Как уточняет издание, решение было принято на основе американского закона "Справедливость против спонсоров терроризма" (JASTA) от 2016 года, который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • США
  • Эр-Рияд
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar