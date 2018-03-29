В США суд поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября
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В Нью-Йорке суд отказал в отклонении исков родственников погибших в теракте 11 сентября 2001 года к Саудовской Аравии. Ранее соответствующее ходатайство подавали представители страны. Об этом сообщает Middle East Eye.
В США действует закон "Справедливость против спонсоров терроризма" (JASTA) от 2016 года, который позволяет семьям жертв обращаться в суд с исками на правительства других стран. В исках уточнялось, что большинство организаторов атаки были гражданами именно Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им "помощь и содействие".
Как уточняет издание, решение было принято на основе американского закона "Справедливость против спонсоров терроризма" (JASTA) от 2016 года, который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.