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Регион
Опубликовано 29 марта 2018, 10:51

"Это очевидно". Зюганов заявил о необходимости отставки Тулеева

Геннадий Зюганов.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает очевидной отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

— Это очевидно. Вопрос даже об этом не надо задавать, — сказал Зюганов, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли, по его мнению, снять Тулеева с поста.

Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ унёс 64 жизни, большинство погибших — дети. После трагедии общественность стала требовать снять с поста главу региона Амана Тулеева. В областной администрации сообщают, что никакой информации о возможной отставке не поступало.

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Иван Гусев
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