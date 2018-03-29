"Это очевидно". Зюганов заявил о необходимости отставки Тулеева
Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает очевидной отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
— Это очевидно. Вопрос даже об этом не надо задавать, — сказал Зюганов, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли, по его мнению, снять Тулеева с поста.
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ унёс 64 жизни, большинство погибших — дети. После трагедии общественность стала требовать снять с поста главу региона Амана Тулеева. В областной администрации сообщают, что никакой информации о возможной отставке не поступало.