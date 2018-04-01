Розовые сиденья, "Хеннесси" и омары. Как выглядит секретный поезд Ким Чен Ына
Появились первые фотографии поезда, в котором Ким Чен Ын втайне встретился со своим китайским коллегой в Пекине. Примечательно, что отец лидера КНДР во время своего визита в Китай в 2000 году отправился на том же поезде. И на этом сходства их поездок не заканчиваются: в обоих случаях визит прошёл перед саммитами с Южной Кореей и длился три дня, оба раза главы посещали технологический центр "Чжунгуаньцунь".
Фото © Соцсети
О недавней поездке Ким Чен Ына в Китай сообщили уже после того, как его поезд уехал обратно. Очевидно, из соображений безопасности, сообщает Daily Mail.
Фото © Соцсети
Согласно отчёту северокорейской прессы 2009 года, поезд состоял приблизительно из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него двигалось ещё по отдельному составу в целях безопасности.
Фото © Соцсети
Из-за большого веса поезд передвигался достаточно медленно — всего около 60 км/ч. Но зато внутри всё было технологично и удобно, начиная от шикарных сидений с обшивкой из тёмного дерева и заканчивая огромным запасом алкоголя. По словам Константина Пуликовского, российского чиновника, ящики бордо и божоле поставлялись в поезд прямо из Парижа. Другой чиновник рассказал, что к столу регулярно подавались живые омары и другие деликатесы. Ким Чен Ир вообще был любителем банкетов и караоке.
Фото © Соцсети
Сообщается, что Ким Чен Ын унаследовал от отца любовь к "прекрасному". Особенно ему нравятся шампанское "Кристалл", "Хеннесси" и швейцарский сыр. Однако поезд он использует в основном для поездок по стране, в отличие от своего отца, который боялся летать.
Фото © Соцсети
Сильно ли изменился поезд — неизвестно. Возможно, Ким Чен Ын отказался от переизбытка еды и алкоголя. Но зато один из вагонов может похвастаться розовенькими сиденьями.