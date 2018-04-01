Розовые сиденья, "Хеннесси" и омары. Как выглядит секретный поезд Ким Чен Ына

О недавней поездке Ким Чен Ына в Китай сообщили уже после того, как его поезд уехал обратно. Очевидно, из соображений безопасности, сообщает Daily Mail.

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Согласно отчёту северокорейской прессы 2009 года, поезд состоял приблизительно из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него двигалось ещё по отдельному составу в целях безопасности.

Фото © Соцсети

Из-за большого веса поезд передвигался достаточно медленно — всего около 60 км/ч. Но зато внутри всё было технологично и удобно, начиная от шикарных сидений с обшивкой из тёмного дерева и заканчивая огромным запасом алкоголя. По словам Константина Пуликовского, российского чиновника, ящики бордо и божоле поставлялись в поезд прямо из Парижа. Другой чиновник рассказал, что к столу регулярно подавались живые омары и другие деликатесы. Ким Чен Ир вообще был любителем банкетов и караоке.

Фото © Соцсети

Сообщается, что Ким Чен Ын унаследовал от отца любовь к "прекрасному". Особенно ему нравятся шампанское "Кристалл", "Хеннесси" и швейцарский сыр. Однако поезд он использует в основном для поездок по стране, в отличие от своего отца, который боялся летать.

Фото © Соцсети