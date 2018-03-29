При этом, по данным Минздрава, за прошлую неделю эпидемиологический порог заболеваний гриппом и ОРВИ в стране не превышен.

В Одесской области Украины от свиного гриппа умер годовалый ребёнок. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минздрава страны, посвящённом эпидемиологической ситуации с заболеваниями гриппом и ОРВИ в Незалежной на прошлой неделе.

— На отчётной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A (H1N1) pdm09 (свиной грипп. — Прим. ред.) — однолетнего ребёнка, — говорится в бюллетене.

При этом, по данным Минздрава, за прошлую неделю эпидемиологический порог заболеваний гриппом и ОРВИ на Украине не превышен.