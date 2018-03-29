Создатели Half-Life показали, как будет выглядеть их новая игра

В сети появился новый геймплей. На видео показана игра Artifact. Она похожа на своих прямых конкурентов — Hearthstone: The Witchwood и Gwent: The Witcher Card Game.

От первой игры разработчики позаимствовали дизайн, а от второй — элементы игрового процесса. Несмотря на всю схожесть, финальный продукт будет абсолютно другим.

В игре Artifact происходить будет всё на трёх линиях. Матч будет длиться несколько раундов. После каждого из них игроки будут покупать предметы на заработанное золото. До Artifact механики покупки предметов не было ни в одной карточной игре.