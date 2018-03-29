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Опубликовано 29 марта 2018, 15:23

Культовая карта из Counter-Strike появилась в Far Cry 5

Перед выходом игры стало известно, что разработчики добавят в проект режим под названием "Аркада".

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Это редактор карт для одиночного или многопользовательского прохождения. Также он отлично подходит для перестрелок в соревновательном мультиплеере на 2–12 человек.

Пользователи уже воссоздали культовую карту de_dust2 из серии Counter-Strike. Что получилось — можете посмотреть в ролике ниже.

Единственный минус — сыграть в классический для Counter-Strike режим "Бомбы" не удастся. Единственное, что смогут сделать пользователи, — соревноваться в командном бою.

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Сергей Сурепин
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