Культовая карта из Counter-Strike появилась в Far Cry 5

Это редактор карт для одиночного или многопользовательского прохождения. Также он отлично подходит для перестрелок в соревновательном мультиплеере на 2–12 человек.

Пользователи уже воссоздали культовую карту de_dust2 из серии Counter-Strike. Что получилось — можете посмотреть в ролике ниже.