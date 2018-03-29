Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на апрель
Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в апреле.
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Американская корпорация Microsoft назвала список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в апреле. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.
На Xbox One появится The Witness. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 апреля получат боевик Assassin's Creed: Syndicate.
Для Xbox 360 в первой половине месяца доступна будет гоночная аркада Cars 2: The Video Game, а во второй — боевик Dead Space 2. Обе игры поддерживают обратную совместимость: их можно будет запустить на консоли Xbox One.