Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на апрель

Американская корпорация Microsoft назвала список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в апреле. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

На Xbox One появится The Witness. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 апреля получат боевик Assassin's Creed: Syndicate.