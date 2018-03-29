Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в апреле
Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в апреле.
Фото: ©Sony Interactive Entertainment Europe Limited
В апреле 2018 года владельцы подписки PlayStation Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно скачать Mad Max и Trackmania Turbo. Также будет доступна Q*Bert Rebooted. Игру можно будет скачать на PS4, PS3, PS Vita.
Владельцы PS3 получат In Space We Brawl и Toy Home. А вот обладателей PS Vita ждёт 99 VIDAS.
Японские разработчики заявили, что все игры будут доступны уже 3 апреля.