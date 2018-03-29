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Опубликовано 29 марта 2018, 16:24

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в апреле

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в апреле.

Фото: &copy;Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: ©Sony Interactive Entertainment Europe Limited

В апреле 2018 года владельцы подписки PlayStation Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно скачать Mad Max и Trackmania Turbo. Также будет доступна Q*Bert Rebooted. Игру можно будет скачать на PS4, PS3, PS Vita.

Владельцы PS3 получат In Space We Brawl и Toy Home. А вот обладателей PS Vita ждёт 99 VIDAS.

Японские разработчики заявили, что все игры будут доступны уже 3 апреля.

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Сергей Сурепин
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