Без "Зимней вишни". Анжелика Варум убрала из концертной программы главный хит
Анжелика Варум. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина
Ранее сообщалось, что в результате трагедии в Кемерове погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.
Певица Анжелика Варум убрала из концертной программы один из главных своих хитов — песню "Зимняя вишня", сообщает телеграм-канал Super. На сегодняшнем концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерове, артистка отказалась от исполнения песни, в которой поётся:
"Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чём не виноват..."
Как ранее писал Лайф, в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.