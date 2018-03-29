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Опубликовано 29 марта 2018, 17:50

Без "Зимней вишни". Анжелика Варум убрала из концертной программы главный хит

Анжелика Варум. Фото: &copy;РИА Новости/Нина Зотина

Анжелика Варум. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

Ранее сообщалось, что в результате трагедии в Кемерове погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.

Певица Анжелика Варум убрала из концертной программы один из главных своих хитов — песню "Зимняя вишня", сообщает телеграм-канал Super. На сегодняшнем концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерове, артистка отказалась от исполнения песни, в которой поётся:

"Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чём не виноват..."

Как ранее писал Лайф, в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.

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Майя Селезнёва
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