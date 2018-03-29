Без "Зимней вишни". Анжелика Варум убрала из концертной программы главный хит

Ранее сообщалось, что в результате трагедии в Кемерове погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.

Певица Анжелика Варум убрала из концертной программы один из главных своих хитов — песню "Зимняя вишня", сообщает телеграм-канал Super. На сегодняшнем концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерове, артистка отказалась от исполнения песни, в которой поётся:

"Вишня, вишня, зимняя вишня, Прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, Никто ни в чём не виноват..."