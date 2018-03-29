Во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" взорвался баллон с газом

Наличие в здании баллонов осложняло работу по тушению. Отмечается, что их приходилось выносить и охлаждать.

Работа по тушению пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове осложнялась планировкой и огромными размерами здания, а также наличием баллонов с газом, которые приходилось выносить и охлаждать. Об этом рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кузбасса Андрей Бурсин.

— Произошёл один взрыв, — уточнил он, пояснив, что один из баллонов взорвался.

Бурсин подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, а аварийного освещения не было.

— Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного, — подчеркнул он.