Во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" взорвался баллон с газом
Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев
Наличие в здании баллонов осложняло работу по тушению. Отмечается, что их приходилось выносить и охлаждать.
Работа по тушению пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове осложнялась планировкой и огромными размерами здания, а также наличием баллонов с газом, которые приходилось выносить и охлаждать. Об этом рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кузбасса Андрей Бурсин.
— Произошёл один взрыв, — уточнил он, пояснив, что один из баллонов взорвался.
Бурсин подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, а аварийного освещения не было.
— Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного, — подчеркнул он.
Напомним, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.