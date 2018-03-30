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Регион
Опубликовано 30 марта 2018, 06:37

Автобус с 20 рабочими из Мьянмы сгорел в Таиланде

Фото: &copy; THE NATION/ASIA NEWS NETWORK

Фото: © THE NATION/ASIA NEWS NETWORK

В Таиланде 20 мигрантов из Мьянмы погибли в пожаре 30 марта. Автобус вёз рабочих из приграничного города в Бангкок, когда в салон прорвалось пламя. Правоохранители выясняют причины возгорания транспортного средства.

Спасатели сообщили журналистам, что всего в автобусе было 47 человек, трое получили ранения, а 20 погибли. Транспортное средство вспыхнуло в 1:25 в северо-западной провинции Так, которая граничит с Мьянмой.

Мьянма — самый крупный источник рабочих мигрантов, едущих в Таиланд. Из-за низкого правового статуса гастарбайтеры часто становятся жертвами ЧП, произошедших по халатности или из-за желания работодателя сэкономить.

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Эмила Сидорова
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