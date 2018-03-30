Два пилота погибли при крушении военного самолёта в Чили
Эскадрилья самолетов T35 "Pillán" ВВС Чили. Фото: https://www.flickr.com/Outdoor Life
Самолёт T-35 Pillan рухнул во время тренировочного полёта на авиабазе "Эль-Боске" в Чили. Чилийский медиахолдинг T13 сообщает, что оба пилота погибли.
Учебный полёт проходил к югу от Сантьяго, и причины падения пока не установлены.
Погибшие пилоты во время крушения отрабатывали манёвры, которые должны были исполнить на международном воздушно-космическом авиасалоне Fidae, который пройдёт в чилийской столице с 3 по 8 апреля.