Самолёт T-35 Pillan рухнул во время тренировочного полёта на авиабазе "Эль-Боске" в Чили. Чилийский медиахолдинг T13 сообщает, что оба пилота погибли.

Учебный полёт проходил к югу от Сантьяго, и причины падения пока не установлены.