"Технологии цветных революций". В ГД назвали причину распространения фейков в РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы добавил, что россиян нужно ограждать от ложной информации, не нарушая права граждан.
Распространение в России фейковых новостей может быть одним из способов иностранных государств спровоцировать "цветные революции" в нашей стране. Такое мнение журналистам высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряжённость и реализовать технологии "цветных революций", — заявил он, отметив, что россиян нужно защищать от недостоверных сведений, не нарушая при этом их основные права, в том числе право на доступ к информации.
По мнению Володина, нужно проанализировать ситуацию с тем, чтобы чётко понимать последствия и эффективность принимаемых мер по предотвращению распространения фейков.
Говоря о ситуации, когда в социальных сетях распространялись ложные сведения о количестве погибших в Кемерове, спикер Госдумы отметил, что людьми манипулировали из-за рубежа.
— Мы видели, что все эти сообщения вбрасывались через Украину. Мы знаем, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа, — добавил он.
Как отметил Володин, ранее фейковые сообщения были в Интернете и якобы от его имени.