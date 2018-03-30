"Технологии цветных революций". В ГД назвали причину распространения фейков в РФ

Спикер Госдумы добавил, что россиян нужно ограждать от ложной информации, не нарушая права граждан.

Распространение в России фейковых новостей может быть одним из способов иностранных государств спровоцировать "цветные революции" в нашей стране. Такое мнение журналистам высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряжённость и реализовать технологии "цветных революций", — заявил он, отметив, что россиян нужно защищать от недостоверных сведений, не нарушая при этом их основные права, в том числе право на доступ к информации.

По мнению Володина, нужно проанализировать ситуацию с тем, чтобы чётко понимать последствия и эффективность принимаемых мер по предотвращению распространения фейков.

Говоря о ситуации, когда в социальных сетях распространялись ложные сведения о количестве погибших в Кемерове, спикер Госдумы отметил, что людьми манипулировали из-за рубежа.

— Мы видели, что все эти сообщения вбрасывались через Украину. Мы знаем, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа, — добавил он.