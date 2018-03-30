СК: Сгоревший в Кемерове торговый центр построили без разрешающих документов

За это уже задержали начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзилию Комкову. Сегодня ей предъявят обвинения.

Здание сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" было возведено самовольно. Об этом сообщает пресс-служба СК России. За это должна была отвечать глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова. Чиновницу подозревают в злоупотреблении полномочиями, она задержана.

— По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра, — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что сам торговый центр появился на проспекте Ленина на базе бывшей кондитерской фабрики. Следователи разбираются, какая строительная компания проводила реконструкцию здания в 2009–2013 годы перед его введением в эксплуатацию именно как торгового центра, а не производственного предприятия.

Кроме того, уже известно, что разрешения на эксплуатацию этого здания МЧС не выдавало, зная о проблемах с противопожарной безопасностью в "Зимней вишне".