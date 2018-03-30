В Госдуме предложили учредить день освобождения Крыма от фашистов

Предложенный документ уже одобрен профильным экспертным советом нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил учредить в России день полного освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать праздник он рекомендовал 12 мая.

— Это прежде всего историческая память, у которой нет сроков давности. Такой даты не могло быть раньше в законе "О днях воинской славы и памятных датах", поскольку Крым и Севастополь вернулись в состав России относительно недавно, — приводит слова Белика RT.

Профильный экспертный совет Госдумы уже одобрил предложенный депутатом документ. Проект планируют до 9 мая внести на рассмотрение нижней палаты.