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Опубликовано 30 марта 2018, 12:06

В Госдуме предложили учредить день освобождения Крыма от фашистов

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Предложенный документ уже одобрен профильным экспертным советом нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил учредить в России день полного освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать праздник он рекомендовал 12 мая.

— Это прежде всего историческая память, у которой нет сроков давности. Такой даты не могло быть раньше в законе "О днях воинской славы и памятных датах", поскольку Крым и Севастополь вернулись в состав России относительно недавно, — приводит слова Белика RT.

Профильный экспертный совет Госдумы уже одобрил предложенный депутатом документ. Проект планируют до 9 мая внести на рассмотрение нижней палаты.

Белик отмечает, что этот праздник должен стоять наряду с такими датами, как освобождение Ленинграда от блокады и победа на Курской дуге.

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Катерина Александрова
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