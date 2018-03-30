В МЧС раскрыли причины стремительного распространения огня в ТЦ "Зимняя вишня"
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Работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами торгового центра.
Огонь в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове мог стремительно распространиться по зданию из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции. Об этом сообщил глава службы пожаротушения первого отряда федеральной службы по региону Андрей Бурсин, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
— К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня, — отметил он. — Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция.
Бурсин также сообщил, что работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами ТЦ.
Как писал Лайф, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.