В МЧС раскрыли причины стремительного распространения огня в ТЦ "Зимняя вишня"

Работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами торгового центра.

Огонь в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове мог стремительно распространиться по зданию из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции. Об этом сообщил глава службы пожаротушения первого отряда федеральной службы по региону Андрей Бурсин, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

— К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня, — отметил он. — Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция.

Бурсин также сообщил, что работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами ТЦ.