Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2018, 12:01

В МЧС раскрыли причины стремительного распространения огня в ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами торгового центра.

Огонь в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове мог стремительно распространиться по зданию из-за пустот в перекрытиях и старой вентиляции. Об этом сообщил глава службы пожаротушения первого отряда федеральной службы по региону Андрей Бурсин, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

— К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня, — отметил он. — Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция.

Бурсин также сообщил, что работа на месте инцидента осложнялась в связи с планировкой и огромными размерами ТЦ.

Как писал Лайф, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Кемерово
  • Зимняя вишня
  • МЧС России
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar