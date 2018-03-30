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Регион
Опубликовано 30 марта 2018, 12:54

Песков: В Кремле не считают возможным комментировать обвинения в адрес Слуцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Накануне пресс-секретарь президента высказал своё личное мнение на этот счет во время общения со студентами, однако это было не служебное мероприятие, которое не предполагало освещения в СМИ, как пояснил позже сам Песков.

Ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос прозвучал на фоне вчерашнего выступления Пескова в студенческом ток-шоу на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, где он позволил себе высказать личное мнение на этот счёт.

— Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию, — резюмировал представитель Кремля.

Песков добавил, что ему не хотелось бы обсуждать темы, которые он затронул во время неформального общения со студентами.

— Это не было какое-то служебное мероприятие, здесь было недопонимание с режимом освещения. Это был абсолютно мой личный откровенный разговор, — подчеркнул он.

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Александр Юнашев
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