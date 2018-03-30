Песков: В Кремле не считают возможным комментировать обвинения в адрес Слуцкого

Накануне пресс-секретарь президента высказал своё личное мнение на этот счет во время общения со студентами, однако это было не служебное мероприятие, которое не предполагало освещения в СМИ, как пояснил позже сам Песков.

Ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос прозвучал на фоне вчерашнего выступления Пескова в студенческом ток-шоу на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, где он позволил себе высказать личное мнение на этот счёт.

— Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию, — резюмировал представитель Кремля.

Песков добавил, что ему не хотелось бы обсуждать темы, которые он затронул во время неформального общения со студентами.