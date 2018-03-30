"Это очень страшно!" Хоккеист всю ночь помогал пострадавшим в кемеровском пожаре

— Я приехал на место через полтора часа после начала пожара. Там уже творилась настоящая вакханалия. Всюду были полицейские, был кордон, я каким-то образом умудрился его беспрепятственно пройти, — цитирует слова хоккеиста сайт проекта "Гордость России". — Пожарные пытались тушить пожар, но он был мощным, а у них не хватало соответствующей техники. Там уже разместили автобус с психологами, в автобусе находились предварительные списки пострадавших и пропавших без вести. Первые три-четыре часа была страшная неразбериха. Никто не знал, куда бежать, что делать.

Спортсмен старался изо всех сил помочь пострадавшим и родственникам погибших, которых разместили в спортзале одной из школ, расположенной неподалёку от полыхающего здания.

— Я бегал разносил еду, чай, воду, отвозил кого нужно в больницу, в ожоговый центр и обратно привозил. Люди были в состоянии шока. Многие из них теряли целые семьи. Это было страшно наблюдать. Один мужчина бегал и кричал в спортзале, я попытался его успокоить. Он кричал, что пытался из закрытого кинозала спасти людей, свою семью, но не смог, буквально 50 метров до них не дошёл. У него всё лицо было в саже, руки все. Он кричал, чтобы мэр вышел, чиновники, чтобы ему ответили, почему не спасают детей в кинозале. Видел и Игоря Вострикова, который всю семью, пять человек, потерял. Не дай бог никому пережить такое... Я до утра помогал всем, чем мог.