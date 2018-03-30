"Это очень страшно!" Хоккеист всю ночь помогал пострадавшим в кемеровском пожаре
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26-летний защитник команды по хоккею с мячом "Кузбасс" Максим Семёнов стал очевидцем страшной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".
Семёнов узнал о пожаре во время тренировки — о нём хоккеисту сообщила жена.
— Я приехал на место через полтора часа после начала пожара. Там уже творилась настоящая вакханалия. Всюду были полицейские, был кордон, я каким-то образом умудрился его беспрепятственно пройти, — цитирует слова хоккеиста сайт проекта "Гордость России". — Пожарные пытались тушить пожар, но он был мощным, а у них не хватало соответствующей техники. Там уже разместили автобус с психологами, в автобусе находились предварительные списки пострадавших и пропавших без вести. Первые три-четыре часа была страшная неразбериха. Никто не знал, куда бежать, что делать.
Спортсмен старался изо всех сил помочь пострадавшим и родственникам погибших, которых разместили в спортзале одной из школ, расположенной неподалёку от полыхающего здания.
— Я бегал разносил еду, чай, воду, отвозил кого нужно в больницу, в ожоговый центр и обратно привозил. Люди были в состоянии шока. Многие из них теряли целые семьи. Это было страшно наблюдать. Один мужчина бегал и кричал в спортзале, я попытался его успокоить. Он кричал, что пытался из закрытого кинозала спасти людей, свою семью, но не смог, буквально 50 метров до них не дошёл. У него всё лицо было в саже, руки все. Он кричал, чтобы мэр вышел, чиновники, чтобы ему ответили, почему не спасают детей в кинозале. Видел и Игоря Вострикова, который всю семью, пять человек, потерял. Не дай бог никому пережить такое... Я до утра помогал всем, чем мог.
Анализируя возможные причины пожара, Семёнов сообщил, что склоняется к версии с неисправной проводкой. Хоккеист отметил, что, окажись он в подобной ситуации, из-за очень сложной проектировки здания сам бы вряд ли смог выбраться. Также выяснилось, что Семёнов лично знал многих погибших.
— У моего отчима начальник потерял всю семью. Это был его второй брак, в первом тоже погибли в автокатастрофе близкие. Это страшно! Помните девочку, которая писала в соцсети: "Возможно, прощайте"? Это оказалась племянница подруги моей жены. Беда пришла в каждый дом...
Максим Семёнов и другие игроки кемеровской команды "Кузбасс" на следующее после пожара утро сдали кровь для пострадавших.
Напомним, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребёнок.