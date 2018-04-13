Как выглядит бункер, построенный британцами на случай ядерной войны (15 фото)

Бункер, построенный на глубине 9 метров, забросили сразу же после развала СССР в 1991 году. Активисты решили отреставрировать наследие холодной войны

На поверхности виднеются только труба и чёрный ящик

Стеклянные панели для диспетчерской пришлось докупить. Их поместили в оригинальные деревянные рамы

На электронную карту нанесены направления удара потенциального противника

Условные обозначения

Ситуационный центр. Здесь персонал бункера должен был аккумулировать информацию, поступающую со всех уголков Шотландии

Данные следовало вводить с помощью специальных кодов

Эти компьютеры были приобретены уже в начале 1990-х

Коммутатор

Система оповещения о ядерном ударе

Содержимое аптечек. Шприцы ещё стеклянные

Воздушная сирена

Бункер в Данди — единственный в Шотландии, остальные были разрушены. Убежище рассчитано на 100 человек. После фоллаута здесь можно прожить два месяца

Спартанский интерьер

Есть даже униформа — для поддержания дисциплины