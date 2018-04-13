Как выглядит бункер, построенный британцами на случай ядерной войны (15 фото)
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Бункер, построенный на глубине 9 метров, забросили сразу же после развала СССР в 1991 году. Активисты решили отреставрировать наследие холодной войны
На поверхности виднеются только труба и чёрный ящик
Стеклянные панели для диспетчерской пришлось докупить. Их поместили в оригинальные деревянные рамы
На электронную карту нанесены направления удара потенциального противника
Условные обозначения
Ситуационный центр. Здесь персонал бункера должен был аккумулировать информацию, поступающую со всех уголков Шотландии
Данные следовало вводить с помощью специальных кодов
Эти компьютеры были приобретены уже в начале 1990-х
Коммутатор
Система оповещения о ядерном ударе
Содержимое аптечек. Шприцы ещё стеклянные
Воздушная сирена
Бункер в Данди — единственный в Шотландии, остальные были разрушены. Убежище рассчитано на 100 человек. После фоллаута здесь можно прожить два месяца
Спартанский интерьер
Есть даже униформа — для поддержания дисциплины
Заброшенное убежище в шотландском городе Данди обнаружили в 1991 году. В течение 14 лет там велись реставрационные работы. Теперь любой желающий может увидеть, как местному населению предлагали спасаться от оружия массового поражения.
Бункер, построенный на глубине 9 метров, забросили сразу же после развала СССР в 1991 году. Активисты решили отреставрировать наследие холодной войны
Фото: © dailymail.co.uk
На поверхности виднеются только труба и чёрный ящик
Фото: © dailymail.co.uk
Стеклянные панели для диспетчерской пришлось докупить. Их поместили в оригинальные деревянные рамы
Фото: © dailymail.co.uk
На электронную карту нанесены направления удара потенциального противника
Фото: © dailymail.co.uk
Условные обозначения
Фото: © dailymail.co.uk
Ситуационный центр. Здесь персонал бункера должен был аккумулировать информацию, поступающую со всех уголков Шотландии
Фото: © dailymail.co.uk
Данные следовало вводить с помощью специальных кодов
Фото: © dailymail.co.uk
Эти компьютеры были приобретены уже в начале 1990-х
Фото: © dailymail.co.uk
Коммутатор
Фото: © dailymail.co.uk
Система оповещения о ядерном ударе
Фото: © dailymail.co.uk
Содержимое аптечек. Шприцы ещё стеклянные
Фото: © dailymail.co.uk
Воздушная сирена
Фото: © dailymail.co.uk
Бункер в Данди — единственный в Шотландии, остальные были разрушены. Убежище рассчитано на 100 человек. После фоллаута здесь можно прожить два месяца
Фото: © dailymail.co.uk
Спартанский интерьер
Фото: © dailymail.co.uk
Есть даже униформа — для поддержания дисциплины
Фото: © dailymail.co.uk