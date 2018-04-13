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Опубликовано 13 апреля 2018, 04:45

Как выглядит бункер, построенный британцами на случай ядерной войны (15 фото)

Оглавление
Бункер, построенный на глубине 9 метров, забросили сразу же после развала СССР в 1991 году. Активисты решили отреставрировать наследие холодной войны
На поверхности виднеются только труба и чёрный ящик
Стеклянные панели для диспетчерской пришлось докупить. Их поместили в оригинальные деревянные рамы
На электронную карту нанесены направления удара потенциального противника
Условные обозначения
Ситуационный центр. Здесь персонал бункера должен был аккумулировать информацию, поступающую со всех уголков Шотландии
Данные следовало вводить с помощью специальных кодов
Эти компьютеры были приобретены уже в начале 1990-х
Коммутатор
Система оповещения о ядерном ударе
Содержимое аптечек. Шприцы ещё стеклянные
Воздушная сирена
Бункер в Данди — единственный в Шотландии, остальные были разрушены. Убежище рассчитано на 100 человек. После фоллаута здесь можно прожить два месяца
Спартанский интерьер
Есть даже униформа — для поддержания дисциплины

Заброшенное убежище в шотландском городе Данди обнаружили в 1991 году. В течение 14 лет там велись реставрационные работы. Теперь любой желающий может увидеть, как местному населению предлагали спасаться от оружия массового поражения.

Бункер, построенный на глубине 9 метров, забросили сразу же после развала СССР в 1991 году. Активисты решили отреставрировать наследие холодной войны

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

На поверхности виднеются только труба и чёрный ящик

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Стеклянные панели для диспетчерской пришлось докупить. Их поместили в оригинальные деревянные рамы

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

На электронную карту нанесены направления удара потенциального противника

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Условные обозначения

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Ситуационный центр. Здесь персонал бункера должен был аккумулировать информацию, поступающую со всех уголков Шотландии

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Данные следовало вводить с помощью специальных кодов

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Эти компьютеры были приобретены уже в начале 1990-х

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Коммутатор

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Система оповещения о ядерном ударе

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Содержимое аптечек. Шприцы ещё стеклянные

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Воздушная сирена

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Бункер в Данди — единственный в Шотландии, остальные были разрушены. Убежище рассчитано на 100 человек. После фоллаута здесь можно прожить два месяца

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Спартанский интерьер

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

Есть даже униформа — для поддержания дисциплины

Фото: © dailymail.co.uk

Фото: © dailymail.co.uk

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Семен Хафизов
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