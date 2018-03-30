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Опубликовано 30 марта 2018, 14:31

Создатели League of Legends добавили в игру голосовую связь. Спустя восемь лет

Однако есть одна деталь, из-за которой смысла в этом практически нет. Игроки жалуются на новшество.

Фото: &copy;&nbsp;League of Legends

Фото: © League of Legends

Студия Riot Games ввела в игру League of Legends возможность общения голосом с помощью микрофона прямо во время матчей. Разработчики длительное время были против этой функции.

По мнению команды, это только способствует токсичному поведению среди и так достаточно недружелюбных игроков. Аналогичного мнения придерживались и сами геймеры, однако в прошлом году Riot Games всё же решила изменить свою позицию.

Нововведение появилось на публичных серверах и доступно всем игрокам. Общаться могут только участники предварительно созданных групп, то есть друзья или другие знакомые между собой игроки, которые захотели поиграть вместе.

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Сергей Сурепин
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