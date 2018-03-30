Создатели League of Legends добавили в игру голосовую связь. Спустя восемь лет

Студия Riot Games ввела в игру League of Legends возможность общения голосом с помощью микрофона прямо во время матчей. Разработчики длительное время были против этой функции.

По мнению команды, это только способствует токсичному поведению среди и так достаточно недружелюбных игроков. Аналогичного мнения придерживались и сами геймеры, однако в прошлом году Riot Games всё же решила изменить свою позицию.