Создатели League of Legends добавили в игру голосовую связь. Спустя восемь лет
Однако есть одна деталь, из-за которой смысла в этом практически нет. Игроки жалуются на новшество.
Фото: © League of Legends
Студия Riot Games ввела в игру League of Legends возможность общения голосом с помощью микрофона прямо во время матчей. Разработчики длительное время были против этой функции.
По мнению команды, это только способствует токсичному поведению среди и так достаточно недружелюбных игроков. Аналогичного мнения придерживались и сами геймеры, однако в прошлом году Riot Games всё же решила изменить свою позицию.
Нововведение появилось на публичных серверах и доступно всем игрокам. Общаться могут только участники предварительно созданных групп, то есть друзья или другие знакомые между собой игроки, которые захотели поиграть вместе.