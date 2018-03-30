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Опубликовано 30 марта 2018, 17:29

"Самоликвидировался". Лицензия охранявшего "Зимнюю вишню" ЧОПа аннулирована

ТЦ "Зимняя вишня". Фото: &copy; Пресс-служба СКР

ТЦ "Зимняя вишня". Фото: © Пресс-служба СКР

При этом Росгвардия уже была готова добиться упразднения "Центра защиты" через суд.

Лицензия частного охранного предприятия, отвечавшего за безопасность в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, аннулирована. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

— Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована, — написал представитель ведомства в "Твиттере".

По словам Хинштейна, Росгвардия уже подготовила документы для того, чтобы ликвидировать "Центр защиты" через суд, однако проблема разрешилась сама.

Напомним, в числе арестованных фигурантов уголовного дела, возбуждённого по факту трагедии в кемеровском ТЦ, оказался сотрудник ЧОПа. Как полагает следствие, Сергей Антюшин отключил систему оповещения за 15 минут до начала пожара.

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Алёна Темирчиева
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