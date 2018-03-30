"Самоликвидировался". Лицензия охранявшего "Зимнюю вишню" ЧОПа аннулирована

При этом Росгвардия уже была готова добиться упразднения "Центра защиты" через суд.

Лицензия частного охранного предприятия, отвечавшего за безопасность в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, аннулирована. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

— Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована, — написал представитель ведомства в "Твиттере".

По словам Хинштейна, Росгвардия уже подготовила документы для того, чтобы ликвидировать "Центр защиты" через суд, однако проблема разрешилась сама.