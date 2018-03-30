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Регион
Опубликовано 30 марта 2018, 18:24

"Мерзко и отвратительно". Егора Крида расстроил первый секс на "Холостяке"

Так получилось, что главный герой программы в этом самом сексе и вовсе не участвовал...

Проект "Холостяк", кажется, приблизился к своей цели — не свадьба, конечно, но первый секс в шестом сезоне наконец-то свершился. Однако так сложилось, что сам холостяк — певец Егор Крид, за которого борются 25 красоток, — в этом сексе не участвовал. Одна из претенденток на его руку и сердце Соня Макеева переспала с участником съёмочной группы. Скандальный инцидент произошёл на вечеринке. Об измене своей потенциальной возлюбленной Крид узнал от других участниц. Как пишет SUPER, певец расстроился и устроил разбор полётов.

Видео: Super

— На проекте произошёл секс. Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать всё куда-то вообще подальше, — пожаловался певец.

Вот так выглядит "злостная изменщица".

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Иван Гусев
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