"Мерзко и отвратительно". Егора Крида расстроил первый секс на "Холостяке"

Проект "Холостяк", кажется, приблизился к своей цели — не свадьба, конечно, но первый секс в шестом сезоне наконец-то свершился. Однако так сложилось, что сам холостяк — певец Егор Крид, за которого борются 25 красоток, — в этом сексе не участвовал. Одна из претенденток на его руку и сердце Соня Макеева переспала с участником съёмочной группы. Скандальный инцидент произошёл на вечеринке. Об измене своей потенциальной возлюбленной Крид узнал от других участниц. Как пишет SUPER, певец расстроился и устроил разбор полётов.