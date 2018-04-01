В Госдуме назвали Тулеева одним из последних политиков советской школы

— Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти — как к чему-то сакральному. Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы, — приводит ТАСС слова Горелкина, долгое время работавшего в команде Тулеева.