В Госдуме назвали Тулеева одним из последних политиков советской школы
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Подавший в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев является одним из политиков советской школы, заявил депутат Госдумы России Антон Горелкин.
— Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти — как к чему-то сакральному. Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы, — приводит ТАСС слова Горелкина, долгое время работавшего в команде Тулеева.
Депутат также добавил, что Тулеев по-настоящему любит Кузбасс и на этой земле он был хозяином.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Сам глава Кузбасса назвал решение уйти с поста губернатора единственно верным.