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Регион
Опубликовано 1 апреля 2018, 08:08

В Госдуме назвали Тулеева одним из последних политиков советской школы

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Подавший в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев является одним из политиков советской школы, заявил депутат Госдумы России Антон Горелкин.

— Тулеев всегда относился с огромным уважением к власти — как к чему-то сакральному. Но внешние атрибуты власти: деньги, роскошь, дорогие капризы — ему непонятны. Это один из последних политиков советской школы, — приводит ТАСС слова Горелкина, долгое время работавшего в команде Тулеева.

Депутат также добавил, что Тулеев по-настоящему любит Кузбасс и на этой земле он был хозяином.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Сам глава Кузбасса назвал решение уйти с поста губернатора единственно верным.

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Артём Андреев
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