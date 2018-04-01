Ваш аккаунт заблокирован. Как игровая индустрия дурит нас 1 апреля

1. Польская студия CD Projekt RED, подарившая нам великую игровую серию "Ведьмак", объявила об открытии вакансии на должность дизайнера игровой среды. Талантливая команда ищет не менее талантливую собаку, которая сможет искать пропавшие строчки кода после работы программистов, выкапывать всевозможные критические ошибки, вынюхивать "дыры" в сюжетных линиях, а также балансировать поставленные задачи на своём носу. Потенциальный соискатель будет работать с небольшой командой над поимкой собственного хвоста.

Среди требований — понимание человеческой психологии (более одного года), умение изменять геометрию предметов быта и стремление к пониманию природы собственного хвоста. Опыт работы на двух ногах приветствуется. Компания со своей стороны предлагает полный пакет услуг, в который входят именная миска и домик для собак, а также почёсывание животика и возможность поймать свой хвост в творческой и многокультурной среде.

As a Designer of Game Environments working in CD PROJEKT RED you’ll be responsible for digging up bugs, fetching missing code and sniffing up plot holes. Sounds good? Apply now!



Details: https://t.co/ssf9RcQxt8 pic.twitter.com/mCt1o863Wd — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) April 1, 2018

2. Не обошла стороной праздник и японская компания Sony. По всей видимости, разработчики решили попробовать свои силы в индустрии настольных игр и уже объявили о выходе своего нового проекта. Игра получила название PlayStation: The Boardgame.

Больше не будет искусственного интеллекта и анимированной графики. Среди особенностей: игровое поле без какого-либо 4K-разрешения, бумага и ручки идут в комплекте для рисования собственных трофеев, шесть книг с правилами игры, возможность играть в компании четырёх людей, а также большие и маленькие игральные кости.

3. Другая японская компания-гигант, Square Enix, анонсировала мобильную игру Final Fantasy XIV Online GO. Из названия вы можете понять, что проект совмещает в себе популярную вселенную ролевых игр Final Fantasy, новейшее программное обеспечение компании и возможность использования геолокации, что позволяет собирать игровые ресурсы в реальном мире. В общем, это эдакий аналог Pokemon Go. Разработчики даже выпустили специальную "палку", которую можно будет присоединить к смартфону, дабы имитировать кирку (на самом деле это похоже на селфи-стик).

Ведущий геймдизайнер Альберт Гарднер заявил, что многим игрокам очень нравится добывать руду или заниматься рыбалкой в Final Fantasy XIV. Однако команда полагает, что консоли и персональные компьютеры сильно ограничивают, так как всё же нужно хотя бы иногда выходить на улицу — как минимум это полезно. Также разработчики рассказали, что будет намного интереснее заниматься своим любимым делом на свежем воздухе и в компании друзей.

4. Студия Aspyr сделает всё возможное, чтобы культовая стратегия Civilization VI добралась до умных часов вместе с уникальной схемой управления, названной Революционным указателем для управления пальцем (РУУП).

5. Студия Warhorse продолжает работать над самой скандальной игрой 2018 года — Kingdom Come: Deliverance. По словам разработчиков, в скором времени они выпустят обновление под кодовым названием 1.5. Благодаря ему в игре появятся "исторически достоверные" лутбоксы и облики для лошадей. Команда верит в услуги, включающие дополнительную цифровую монетизацию, так как, если сделать их надлежащим образом, они могут предоставить очень важный элемент выбора, который может расширить и укрепить впечатления от видеоигр.

Patch 1.5 is going to add Lootboxes & Horse Skins to #KingdomComeDeliverance. "We believe services which include optional digital monetization, when done properly can provide a very important element of choice which can extend and enhance the experience in our games" #WOWhorse™ pic.twitter.com/O0mn7AkUuu — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) April 1, 2018

6. Компания-производитель компьютерного оборудования CORSAIR опубликовала видеопародию на социальный ролик. Разработчики призвали перестать злоупотреблять видеокартами, которые используют только для майнинга криптовалют.

7. Амстердамская студия Guerrilla Games, ответственная за приключенческий боевик Horizon: Zero Dawn, на День дурака приготовила предложение, от которого нельзя отказаться: тысячу подушек с нанесённым изображением персонажа Нила. Их можно будет приобрести только сегодня, 1 апреля. Пока, правда, такая возможность всё ещё не появилась. Не исключено, что разработчики просто пошутили.

Snuggle up tight, the official Horizon Zero Dawn 'Nil' body pillow will become available on April 1. https://t.co/8pr9Set7BK pic.twitter.com/lBzHOnDBGW — Guerrilla (@Guerrilla) March 31, 2018

8. Разработчики мобильной игры Pokemon GO пообещали ввести восьмибитных покемонов.

9. Независимая студия The Astronauts вспомнила, что изначально создавала игру The Vanishing of Ethan Carter в стиле классического восьмибитного квеста. Проект должен был стать условно-бесплатным. По задумке авторов игры, геймеры могли, например, заплатить десять долларов или же вручную собирать один миллион листьев. Вся загвоздка заключалась в том, что игроки не могли ничего делать, кроме как платить реальные деньги для доступна к базовым функциям: поднятию предметов, их использованию или осмотру локации. Разработчики хотели сделать платной даже ходьбу.

10. Компания HTC, в последняя время активно развивающая сегмент виртуальной реальности, приняла решение, что этого революционного развлечения достойны не только люди. Разработчики шлема виртуальной реальности HTC Vive, по их уверениям, планируют выпустить специальную версию гаджета — это будет усовершенствованный шлем от корейского производителя, который будет предназначаться в том числе и для домашних животных. Устройство получит название HTC Vive Pro: Pet Edition.