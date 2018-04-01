Оля снова хочет замуж. Бузова станет героиней женской версии шоу "Холостяк"

Ольга Бузова станет героиней женской версии "Холостяка", сообщает телеграм-канал Super. Новый проект запускают на телеканале ТНТ.

Как отмечается, съёмки пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы, а в ближайшее время ТНТ объявит кастинг. Пока информацию о новом шоу телеканал держит в секрете.

Отметим, что Ольга станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного через "женскую версию" нашумевшего "Холостяка". Напомним, во время проекта на героя шоу претендует сразу несколько участников. Главная цель — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий тур. Главный "приз" проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого футболист закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. В итоге влюблённые поженились.