В Госдуме назвали задачи, которые стоят перед врио главы Кемеровской области

Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилёву предстоит в первую очередь развивать промышленный потенциал и малый бизнес. Об этом рассказал лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

— В первую очередь это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса. Благодаря ему Кузбасс сейчас живёт не одним углём, — отметил депутат.

Как ранее сообщал Лайф, глава Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. В своём видеообращении к жителям региона Тулеев отметил, что не видит для себя возможности работать на посту губернатора после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Напомним, трагедия унесла жизни 64 человек.