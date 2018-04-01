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Регион
Опубликовано 1 апреля 2018, 18:45

В Госдуме назвали задачи, которые стоят перед врио главы Кемеровской области

Фото: &copy; РИА Ноовсти/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Ноовсти/Евгений Одиноков

Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилёву предстоит в первую очередь развивать промышленный потенциал и малый бизнес. Об этом рассказал лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

— В первую очередь это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса. Благодаря ему Кузбасс сейчас живёт не одним углём, — отметил депутат.

Парламентарий отметил, что экс-главе региона Аману Тулееву удалось добиться позитивных изменений в социально-экономической жизни Кузбасса.

Как ранее сообщал Лайф, глава Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. В своём видеообращении к жителям региона Тулеев отметил, что не видит для себя возможности работать на посту губернатора после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Напомним, трагедия унесла жизни 64 человек.

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Арина Демидова
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