Право кулака. Как НАТО и США уничтожали сербов в Косово

Весенним вечером 1999 года студентка из Белграда Елена Милинчич сидела с подругой и сестрой в гостиной у себя дома. Тишину мартовского вечера прервал звук сирены воздушной тревоги. Затем послышались взрывы. Девушки забились под стол. Ненадёжное укрытие, но тогда им повезло: бомбы сыпались на другие районы. За последующие 77 дней эти три студентки научились искать куда более надёжные укрытия от падающей с неба стали. Началась воздушная операция НАТО против Югославии. Девушки пережили войну. Более двух тысяч их сограждан — нет.

Подожжённый дом

В начале 90-х годов Югославия, некогда общее государство большинства балканских славян, распалось на части. Из прежних республик в составе государства остались только Сербия и Черногория. Босния, Хорватия, Словения и Македония при поддержке западных стран стали независимыми государствами. Были уничтожены также национальные республики местных сербов, которые попытались выделиться уже из состава Хорватии и Боснии. Все эти политические пертурбации вылились в чудовищно жестокую и кровавую войну в Хорватии и Боснии. В 1995 году эта война закончилась фактическим поражением сербов. Однако распад Югославии не остановился.

Край Косово находится на юго-западе Сербии. Первоначально сербы составляли там абсолютное большинство населения. Однако во время Второй мировой войны волны депортаций и беженцев изменили лицо Косово. Многие сербы бежали сами или были изгнаны, вместо них в крае поселились албанцы. Во времена Тито Косово по-прежнему оставалось проблемным краем. Албанские националисты хотели автономии, а в идеале — присоединения к Албании, сербов эта перспектива, разумеется, не прельщала.

Албанский националист, одетый в традиционную албанскую кепку, размахивает национальным флагом на митинге. Фото: © AP Photo / David Brauchli

Ещё в 80-е в крае начались столкновения на национальной почве. Ну а в 90-е годы ХХ века стало ясно, что Белград слабеет, и албанцы перешли к активным действиям. В Косово самовольно создали параллельные сербским албанские структуры власти. В 1996 году возникла вооружённая албанская "Армия освобождения Косово", и вскоре она начала партизанские и террористические вылазки против Югославии. Основу финансирования АОК составляли наркоторговля и рэкет. В течение 1998 года активность АОК постоянно росла, а Югославия вовлекала в бои всё больше солдат и полицейских.

Всё это время Белград находился под давлением Запада, требовавшего "прекратить кровопролитие". К албанским вооружённым формированиям таких требований не выдвигалось. Тем более никаких претензий никто не выдвигал к Албании, которая через границу с Косово накачивала АОК вооружением и боеприпасами, а на своей территории вела подготовку боевиков. Собственно, даже штаб АОК располагался в албанском селе в нескольких километрах от границы. С течением времени албанцев стали подменять натовские инструкторы из частной военной компании MPRI. Эта компания уже успела отметиться подготовкой хорватских отрядов к боям против сербов в начале 90-х, теперь она пришла на новое место.

В сентябре 1998 года НАТО анонсировало ограниченную операцию против сербских войск. Президент Югославии Слободан Милошевич чувствовал, что вокруг него затягивается петля, поэтому Белград метался из стороны в сторону. С одной стороны, югославы легко согласились на отвод войск в места дислокации под угрозой бомбардировок. Однако предсказуемым образом это привело только к тому, что албанские боевики начали захватывать новые позиции. При этом они чинили насилие над сербским меньшинством в крае. Следующим шагом сербов стала попытка массового выселения албанцев из Косово. Здесь Белград попал в неочевидную ловушку: албанцы сотнями тысяч выезжали в Албанию, где их ждали вербовщики АОК. Жалование боевика было куда выше пайка беженца, так что албанцы получили практически бесконечных рекрутов.

В январе 1999 года произошло знаковое для эпопеи Косово событие. Возле села Рачак погиб в засаде сербский полицейский. Затем к селу выдвинулся отряд сербского полицейского спецназа. Сербы предупредили об операции журналистов и наблюдателей ЕС. Затем начался многочасовой бой, во время которого погибло довольно много албанских инсургентов. Однако трупы были сняты журналистами и продемонстрированы миру как жертвы убийства. Мнения экспертов разделились. АОК признала потерю восьми своих боевиков погибшими, комиссия из сербских и белорусских экспертов сообщила о том, что большинство убитых, скорее всего, были вооружёнными боевиками.

Мужчина молится на могиле своего сына на кладбище в деревне Рачак. Фото: © REUTERS/Hazir Reka

Через год отдельная экспертиза финских и немецких специалистов подтвердит этот вывод: абсолютное большинство погибших в Рачаке перед смертью держали в руках оружие, имели следы пороха на руках. Однако весной 1999 года результат боя в Рачаке интерпретировали однозначно: сербы провели этническую чистку и убили невинных.

Для США и их союзников атака против Югославии из-за вопроса Косово стала финалом усилий по разделу Югославии и дроблению её на множество слабых зависимых осколков. От Милошевича потребовали немедленного вывода войск и полиции из Косово и передачи края под контроль контингента НАТО. Югославия рассчитывала на дипломатическую поддержку России и согласилась с автономным статусом края и прекращением огня, но отклонила требование допустить в зону конфликта войска НАТО. Это означало войну.

Демонстрация силы

Санкции Совета Безопасности ООН на операцию дано не было, однако, судя по всему, одной из задач и была демонстрация готовности США и НАТО вести военные операции без согласия международного сообщества. Ключевым участником натовской операции были США, однако в общей сложности в бомбардировках участвовало 13 стран. Целью ударов было полное подчинение Югославии требованиям стран НАТО касательно Косово. Эту задачу они собирались выполнить практически исключительно воздушной кампанией.

Вылет F-15 с авиабазы Авиано. 28 марта 1999 года. Фото: © Wikipedia.org

Для этого собирались уничтожить ударами авиации и крылатых ракет сербскую группировку в Косово, основную часть военной инфраструктуры в самой Югославии и, наконец, избранные гражданские объекты. Идея наземной операции была довольно сомнительна: в Косово находились крупные сербские силы и, даже при участии албанских отрядов, разгром сербов в правильном бою стоил бы приличных людских потерь. Однако для ударов с воздуха югославы были очень уязвимы. Югославская противовоздушная оборона была представлена старыми, а то и просто антикварными комплексами, а авиация имела лишь 11 относительно современных истребителей в исправном состоянии.

Войска альянса использовали для операции более тысячи самолётов и вертолётов. Главным образом они располагались на базах в Италии и на авианосце "Теодор Рузвельт". Натовцы не собирались рисковать своими солдатами и собирались провести маленькую, бескровную, образцово-показательную войну. С целью внести разлад в жизнь Югославии почти не подвергали ударам Черногорию. А вот на Сербию и Косово обрушили весь воздушный молот.

Вооружённые формирования косовских албанцев были слабы и не могли провести против сербов полноценную наземную операцию. К моменту начала операции НАТО погибло около тысячи человек, но говорить об истощении сил албанцев не приходится. Однако боеспособность банд АОК была невысока.

Вечером 24 марта 1999 года по Югославии запустили сразу несколько десятков крылатых ракет "Томагавк". Затем действовать начали ударные самолёты. Первыми целями стали позиции югославской ПВО. Натовцы неплохо сумели вскрыть позиции ЗРК, локаторов и пунктов управления, поэтому этот удар стал вполне успешным. Альянс отдельное внимание уделил радиоэлектронному подавлению сербской наземной ПВО — и преуспел в этом. Через несколько дней после начала операции югославская ПВО добилась неожиданного успеха, сбив теоретически малозаметный и трудноуязвимый "самолёт-невидимку" F-117, однако локальные успехи не меняли общей картины.

Белград во время бомбардировки. Фото: © AP PHOTO / str

Сербы в течение первых же дней оказались прижаты к земле и были вынуждены перейти к эпизодическим обстрелам самолётов агрессора "кочующими" батареями ПВО. За время операции натовцы выпустили более тысячи специальных противорадиолокационных ракет по югославским наземным комплексам. Попытки поднять в воздух свои самолёты кончались гибелью МиГов. Две машины были уничтожены американскими истребителями уже в ночь на 26 марта.

Вообще, сербская авиация, и без того невеликая, была разгромлена всухую: на одну машину приходилось всего по 1–2 боевых вылета перед уничтожением. Старые МиГ-21 вообще не использовались ввиду очевидной полной бесполезности, они были уничтожены на земле. Потери НАТО в воздухе были незначительными. За всё время бомбардировок сербы сбили только два самолёта (включая "невидимку"), ещё один самолёт и два вертолёта альянса разбились по небоевым причинам.

Почувствовав безнаказанность, натовцы перешли к по сути террористическим бомбардировкам. Лётчики искали цели самостоятельно. Эффективность их ударов по сербским войскам непосредственно в Косово оказалась разочаровывающе низкой: югославская группировка от начала до конца боевых действий сохраняла боеспособность. В общей сложности за всё время бомбардировок американцы и союзники вывели из строя три десятка боевых машин и убили и ранили несколько сот солдат и офицеров. Это при том, что только на юге Сербии и в Косово находилось 92 тысячи военных и полицейских, а ещё не менее 65 тысяч солдат защищали остальную часть государства. То есть говорить о серьёзном уроне боеспособности армии (кроме ВВС и ПВО) не приходится.

Однако Югославия была современным индустриальным государством, очень чувствительным к сохранению гражданской инфраструктуры. Как выяснилось, танк можно было защитить от ударов нехитрыми мерами маскировки, но вот спрятать мост на автомобильной магистрали или телевизионную вышку было невозможно. Целью авиации стали мосты, нефтеперерабатывающая промышленность, объекты массовых коммуникаций. Каждый день выводилось из строя по несколько крупных гражданских объектов, и эти удары были опустошительными для Сербии.

Страну целеустремлённо погружали в каменный век. При этом под удары постоянно попадали даже колонны беженцев. Так, 14 апреля в районе Джаковицы истребитель F-16 разбомбил колонну албанских беженцев. Меткий удар по скоплению гражданских автомобилей и тракторов убил сразу 73 человека. Другим известным инцидентом такого рода стал удар "умной" бомбой по посольству Китая. Чрезвычайно интеллектуальный боеприпас убил трёх человек. Всего под бомбёжками погибло, по разным данным, от 500 до 5700 человек. Многие здания в Белграде и других городах до сих пор стоят разрушенными.

Абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам. Бомбежки чудовищно давили на психику. Многие впадали в прострацию от страха и беспомощности. Для десятков тысяч людей психологическая травма 1999 года осталась не изжитой на многие годы.

Беженки из Косово. Фото: © AP PHOTO / David Brauchli

При этом в течение всего времени бомбардировок на земле шла война между сербскими и албанскими отрядами. Интересно, что сербское командование кисло относилось к идее активных операций против АОК и чаще всего мелкие операции велись по инициативе командиров среднего звена. В этих боях принимало участие несколько десятков добровольцев из бывшего СССР. Сербы старались использовать "русов" небольшими группами, всего по несколько человек.

Как ни странно, опасения были связаны с высокой активностью бойцов, их желанием воевать. Так или иначе, за время бомбардировок сербы смогли нанести албанцам поражение на суше и отобрать несколько значимых позиций — несмотря на тотальное доминирование НАТО в воздухе. Самолёты просто не могли сориентироваться на лесистой местности и систематически промахивались мимо целей, а на земле албанцы не были конкурентами сербам. В этих боях погибло несколько десятков сербских солдат и трое русских добровольцев. Впечатляющая, хотя и бесполезная победа.

А что же Россия?

После начала налётов парламент Югославии вышел с инициативой вступления в союз РФ и Белоруссии. Однако эту инициативу заблокировал Борис Ельцин. В Москве перед американским посольством проходили многотысячные митинги, кто-то даже пытался (безуспешно) выстрелить по дипломатическому представительству из гранатомёта, однако в целом Россия ограничилась жестами и не повлияла на ход бомбардировок. Пожелания сербов о предоставлении современных комплексов ПВО в духе "ради Христа, дайте С-300" повисли в воздухе.

Митинг у Посольства Великобритании в Москве в защиту Югославии от агрессии НАТО. Активисты ЛДПР и Общероссийской общественной организации "Центр поддержки молодёжных инициатив" во время митинга. 12 марта 2009 года. Фото: © РИА Новости / Александр Поляков

Была ли у России возможность действительно предотвратить удары НАТО по Югославии? Это сомнительно. Объективно на тот момент Россия непрочно контролировала даже собственную территорию, только что потерпела зубодробительное военное поражение в Чечне, а её экономика была разорвана в клочья не в волшебном мире Барака Обамы, а в реальности. Предотвратить применение силы против своего союзника Россия не могла, не подвергнувшись огромному риску.

1 июня сербы фактически капитулировали. Милошевич согласился на все условия НАТО. 12 числа в Косово начали вступать миротворческие части.













В ночь на 12 июня российские вооружённые силы провели эффектную, хотя в итоге и оказавшуюся бесполезной акцию. Российские подразделения из состава миротворческих сил в Боснии провели эффектный марш-бросок в столицу Косово, город Приштина. Отряд в две сотни российских десантников занял аэропорт и не пустил туда подошедшую британскую колонну. Хотя на стороне НАТО звучали предложения уничтожить десантников, командующий британскими войсками в этом секторе генерал Майкл Джексон заявил, что не станет начинать третью мировую войну.

В результате Россия получила возможность разместить в Косово свой миротворческий контингент среди прочих стран. На фоне невнятной позиции и постоянных унижений последних лет это был действительно эффектный жест.

Колона направляется в зону безопасности США. Российский миротворческий контингент в Косово (Республика Косово — частично признанное государство). Фото: © РИА Новости / Л. Якутин

Однако несколько сот миротворцев мало могли повлиять на ситуацию в Косово. После капитуляции Белграда в крае началась этническая чистка. В течение 1999 года из края бежало 200 тысяч человек неалбанского населения. Погромы, уничтожение православных церквей и кладбищ привели к тому, что сейчас сербы составляют не более ста тысяч человек из числа жителей Косово, причём большинство их живёт во всего нескольких общинах на севере края.

Наблюдатели ООН отмечали безнаказанность преступников, нетерпимость и атмосферу террора, царившую в Косово после победы АОК. Однако все эти обстоятельства не помешали провозглашению в 2008 году независимого государства Косово и его признанию многими государствами мира (в первую очередь странами Запада).

Югославия окончательно распалась через несколько лет, после мирной сецессии Черногории. Президент Слободан Милошевич был свергнут в результате волнений в Белграде в 2000 году. Его тайно выдали международному трибуналу в Гааге, но приговора бывший президент выслушать не успел. Милошевич умер в 2006 году во время суда из-за неоказания квалифицированной медицинской помощи.

Президент Сербии Слободан Милошевич. Фото: © AP Photo / Rainer Klostermeier

Для России кампания против Югославии стала демонстративным и жестоким унижением. Общество искренне переживало по поводу казней, сыплющихся на головы собратьев по вере и крови. Государство оказалось унижено очевидной неспособностью влиять на вопросы войны и мира даже в Восточной Европе, неспособностью защитить свои интересы. Объективно Россия не была в состоянии помешать НАТО разгромить Югославию.

Косово стало триумфом вседозволенности США и их союзников и, вероятно, подтолкнуло их к более активным действиям на всём постсоветском пространстве. Разумеется, разгром Югославии был катастрофой в первую очередь для неё самой. Но и для России весна 1999 года стала самым тёмным часом, моментом бессилия и унижения на международной арене, апофеозом краха 90-х годов во внешней политике.