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Регион
Опубликовано 1 апреля 2018, 23:35

Стало известно, с кем участница "Холостяка" изменила Егору Криду

Во время съёмок между участницей проекта и членом съёмочной группы вспыхнул роман, закончившийся изменой Криду.

Стало известно, кого бывшая участница шоу "Холостяк" Соня Макеева предпочла певцу Егору Криду. Как сообщает телеграм-канал Super, искусителем потенциальной возлюбленной Крида стал участник съёмочной группы Андрей, сыгравший роль судьи на импровизированном футбольном матче на проекте.

Во время съёмок у Сони и Андрея появились чувства друг к другу, результатом которых стал скандальный инцидент, который влюблённые не смогли утаить от центральной фигуры шоу — Егора Крида.

Сам Крид ранее заявил, что от новостей об измене одной из возможных избранниц испытывает отвратительные чувства. Самой "изменщице" в итоге пришлось покинуть проект, однако, в отличие от Егора Крида, Соня уже нашла свою любовь.

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Юнона Александрова
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