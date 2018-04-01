Стало известно, с кем участница "Холостяка" изменила Егору Криду

Во время съёмок между участницей проекта и членом съёмочной группы вспыхнул роман, закончившийся изменой Криду.

Стало известно, кого бывшая участница шоу "Холостяк" Соня Макеева предпочла певцу Егору Криду. Как сообщает телеграм-канал Super, искусителем потенциальной возлюбленной Крида стал участник съёмочной группы Андрей, сыгравший роль судьи на импровизированном футбольном матче на проекте.

Во время съёмок у Сони и Андрея появились чувства друг к другу, результатом которых стал скандальный инцидент, который влюблённые не смогли утаить от центральной фигуры шоу — Егора Крида.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sonya Kravz (@kravz_sonya) 3 Фев 2018 в 3:32 PST