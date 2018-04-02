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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 00:30

Защитник ПСЖ Дани Алвес стал мировым рекордсменом по количеству трофеев

Бразилец обошёл двух великих игроков прошлого — валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, у которых по 36 титулов.

Защитник ПСЖ Дани Алвес после победы клуба в финале Кубка лиги над "Монако" завоевал 37-й трофей в карьере. Таким образом, бразилец оказался самым титулованным футболистом в истории, сообщает Mister Chip.

По этому показателю Алвес обошёл двух великих игроков прошлого — валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, у которых по 36 трофеев.

Стоит отметить, что в список командных наград Алвеса входит и победа в региональном турнире в Бразилии, но некоторые СМИ этот титул не признают. Больше всего турниров 34-летний игрок выиграл, защищая цвета "Барселоны", — 23. Пять трофеев Алвес завоевал в составе испанской "Севильи", четыре — в сборной Бразилии, ещё по два — в итальянском "Ювентусе" и французском ПСЖ.

Дани Алвес — шестикратный чемпион Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов и двукратный — Кубка УЕФА. Пять раз футболист выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четырежды — Суперкубок УЕФА, трижды — клубный чемпионат мира, дважды — Кубок конфедераций. По разу защитник побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.

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Алексей Наумовец
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