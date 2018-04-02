Защитник ПСЖ Дани Алвес стал мировым рекордсменом по количеству трофеев
Бразилец обошёл двух великих игроков прошлого — валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, у которых по 36 титулов.
Защитник ПСЖ Дани Алвес после победы клуба в финале Кубка лиги над "Монако" завоевал 37-й трофей в карьере. Таким образом, бразилец оказался самым титулованным футболистом в истории, сообщает Mister Chip.
37 pour @DaniAlvesD2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 31 марта 2018 г.
Joueur le plus titré de l'histoire pic.twitter.com/mjQdmVcWAw
По этому показателю Алвес обошёл двух великих игроков прошлого — валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, у которых по 36 трофеев.
Dani Alves has more winners medals than anyone else.— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) 1 апреля 2018 г.
1️⃣ Serie A, Coppa Italia, Trophée des Champions, Copa do Nordeste, Copa America, Coupe de la Ligue
2️⃣ UEFA Cup, FIFA Confed Cups
3️⃣ UCL, FIFA CWC
4️⃣ UEFA Super Cup
5️⃣ Copa del Rey, Spanish Super Cup
6️⃣ LaLiga pic.twitter.com/FFOhgcl8SB
Стоит отметить, что в список командных наград Алвеса входит и победа в региональном турнире в Бразилии, но некоторые СМИ этот титул не признают. Больше всего турниров 34-летний игрок выиграл, защищая цвета "Барселоны", — 23. Пять трофеев Алвес завоевал в составе испанской "Севильи", четыре — в сборной Бразилии, ещё по два — в итальянском "Ювентусе" и французском ПСЖ.
Дани Алвес — шестикратный чемпион Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов и двукратный — Кубка УЕФА. Пять раз футболист выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четырежды — Суперкубок УЕФА, трижды — клубный чемпионат мира, дважды — Кубок конфедераций. По разу защитник побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.