Госдума разработала проект закона о блокировке порочащих честь сведений

Всё необходимое для ограничения доступа к подобной информации уже имеется в распоряжении Роскомнадзора.

Депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" разработали законопроект, блокирующий доступ к данным, которые по решению суда признаны порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, но при этом не удалены онлайн-ресурсом в установленный срок. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что данный законопроект нацелен на повышение уровня исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, а также станет гарантией удаления порочащей пострадавшего информации.

— Когда речь идёт об исполнении так называемых нематериальных решений, в частности опровержений, всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в Интернете, — заявил один из авторов проекта закона, Эрнест Валеев.