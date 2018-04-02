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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 03:25

Госдума разработала проект закона о блокировке порочащих честь сведений

Здание Госдумы РФ. Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Здание Госдумы РФ. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Всё необходимое для ограничения доступа к подобной информации уже имеется в распоряжении Роскомнадзора.

Депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" разработали законопроект, блокирующий доступ к данным, которые по решению суда признаны порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, но при этом не удалены онлайн-ресурсом в установленный срок. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что данный законопроект нацелен на повышение уровня исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, а также станет гарантией удаления порочащей пострадавшего информации.

— Когда речь идёт об исполнении так называемых нематериальных решений, в частности опровержений, всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в Интернете, — заявил один из авторов проекта закона, Эрнест Валеев.

Как отметили авторы законопроекта, всё необходимое для ограничения доступа к данным уже имеется в распоряжении Роскомнадзора и используется ведомством для блокировки экстремистских материалов. Однако это происходит после обращения в Генеральную прокуратуру РФ. Госдума же рассматривает возможность блокировки на основе решения суда.

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Юнона Александрова
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