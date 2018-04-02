Госдума разработала проект закона о блокировке порочащих честь сведений
Здание Госдумы РФ. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Всё необходимое для ограничения доступа к подобной информации уже имеется в распоряжении Роскомнадзора.
Депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" разработали законопроект, блокирующий доступ к данным, которые по решению суда признаны порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, но при этом не удалены онлайн-ресурсом в установленный срок. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что данный законопроект нацелен на повышение уровня исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, а также станет гарантией удаления порочащей пострадавшего информации.
— Когда речь идёт об исполнении так называемых нематериальных решений, в частности опровержений, всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в Интернете, — заявил один из авторов проекта закона, Эрнест Валеев.
Как отметили авторы законопроекта, всё необходимое для ограничения доступа к данным уже имеется в распоряжении Роскомнадзора и используется ведомством для блокировки экстремистских материалов. Однако это происходит после обращения в Генеральную прокуратуру РФ. Госдума же рассматривает возможность блокировки на основе решения суда.