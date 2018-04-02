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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 07:12

Новый фильм Спилберга стал лидером российского проката

Кадр фильма "Первому игроку приготовиться"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Первому игроку приготовиться"/ © Кинопоиск

Кинематографическая лента "Первому игроку приготовиться" за выходные собрала 326,5 миллиона рублей.

Американский научно-фантастический триллер о геймерах и виртуальной реальности "Первому игроку приготовиться" занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за 29 марта — 1 апреля. Фильм Стивена Спилберга собрал 326,5 миллиона рублей.

Картина вышла в прокат 29 марта. Она рассказывает об опасности полного погружения в виртуальную реальность.

Второе место в российском прокате занял мультфильм "Кролик Питер" — лента собрала 118,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался боевик "Тихоокеанский рубеж 2" — 99,2 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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