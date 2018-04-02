Новый фильм Спилберга стал лидером российского проката
Кадр фильма "Первому игроку приготовиться"/ © Кинопоиск
Кинематографическая лента "Первому игроку приготовиться" за выходные собрала 326,5 миллиона рублей.
Американский научно-фантастический триллер о геймерах и виртуальной реальности "Первому игроку приготовиться" занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за 29 марта — 1 апреля. Фильм Стивена Спилберга собрал 326,5 миллиона рублей.
Картина вышла в прокат 29 марта. Она рассказывает об опасности полного погружения в виртуальную реальность.
Второе место в российском прокате занял мультфильм "Кролик Питер" — лента собрала 118,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался боевик "Тихоокеанский рубеж 2" — 99,2 миллиона рублей.