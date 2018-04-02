Новый фильм Спилберга стал лидером российского проката

Американский научно-фантастический триллер о геймерах и виртуальной реальности "Первому игроку приготовиться" занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за 29 марта — 1 апреля. Фильм Стивена Спилберга собрал 326,5 миллиона рублей.