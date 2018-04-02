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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 07:42

В России хотят создать контролирующий жестокость видеоигр орган

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

С соответствующей инициативой выступила член Общественной палаты Элина Жгутова. Ведомство будет оценивать влияние предназначенной для детей продукции на развитие подрастающего поколения.

Новый совет будет проверять фильмы и видеоигры на жестокость, сообщает RT. Элина Жгутова рассказала, что эта инициатива созрела у неё уже достаточно давно. Тревогу начали бить родители, возмущённые тем, что в продажу в неограниченном количестве поступают фильмы и видеоигры, содержащие массовые сцены насилия. Эта продукция может негативно сказаться на детской психике.

Общественники считают, что подходить к созданию и допуску на рынок подобной продукции необходимо ещё и с воспитательной целью, а не только с точки зрения развлечения.

Соответствующий аналитический совет должен быть создан при поддержке Минпромторга, Минобрнауки и Минкультуры.

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Сергей Сурепин
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