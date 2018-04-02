Китайцы выпустят инновационный игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

Компания Razer уже продаёт геймерский смартфон, а компания Xiaomi заходит в игру со своим мощным Black Shark. Теперь за дело берётся ещё одна китайская фирма — ZTE. Нас ждёт некий смартфон Nubia, который ориентирован на геймеров.

По словам разработчиков, поклонников игр ждёт необычное устройство. В отличие от гаджетов Razer и Xiaomi, компания ZTE удивит геймеров. Новый смартфон получит инновационное охлаждение с помощью вентиляторов. Это позволит избежать перегревов устройства во время игры.