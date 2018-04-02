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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 08:14

Китайцы выпустят инновационный игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

По всей видимости, на рынке смартфонов, работающих на базе Android, появилась новая ниша — игровые гаджеты.

Фото &copy; Flickr/Pierre Metivier

Фото © Flickr/Pierre Metivier

Компания Razer уже продаёт геймерский смартфон, а компания Xiaomi заходит в игру со своим мощным Black Shark. Теперь за дело берётся ещё одна китайская фирма — ZTE. Нас ждёт некий смартфон Nubia, который ориентирован на геймеров.

По словам разработчиков, поклонников игр ждёт необычное устройство. В отличие от гаджетов Razer и Xiaomi, компания ZTE удивит геймеров. Новый смартфон получит инновационное охлаждение с помощью вентиляторов. Это позволит избежать перегревов устройства во время игры.

Аппарат с вентиляторами фирма ZTE показывала ещё на MWC 2018. Они будут управлять потоками воздуха под корпусом устройства. Пока китайцы не оглашают дату выхода телефона и его цену.

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Сергей Сурепин
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