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Опубликовано 2 апреля 2018, 10:23

Госдума запустила новую версию своего сайта

Здание Госдумы.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости / Кирилл Каллиников

Здание Госдумы. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обновление направлено на привлечение граждан к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени.

Государственная дума обновила свой официальный портал, который станет удобнее для пользователей, в том числе просматривающих сайт с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Рабочая группа по модернизации сайта была создана в феврале 2017 года по поручению председателя ГД Вячеслава Володина.

— Запуск обновлённой версии официального сайта Госдумы — первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов ГД. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе в этом году ожидается обновление сайтов комитетов Госдумы, — рассказал руководитель рабочей группы, председатель Комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Изменения сайта коснулись как подачи новостей о деятельности нижней палаты, так и пользовательского интерфейса. До июля планируется запуск англоязычной версии портала, ориентированной на иностранную аудиторию, добавили в пресс-службе.

Если ранее портал выполнял скорее функции справочника, то новая версия максимально сокращает дистанцию между избирателями и депутатами, отметил Левин. Он выразил надежду, что сайт поможет привлечь граждан к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени.

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Анна Стрельцова
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