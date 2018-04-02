Госдума запустила новую версию своего сайта
Здание Госдумы. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Обновление направлено на привлечение граждан к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени.
Государственная дума обновила свой официальный портал, который станет удобнее для пользователей, в том числе просматривающих сайт с мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Рабочая группа по модернизации сайта была создана в феврале 2017 года по поручению председателя ГД Вячеслава Володина.
— Запуск обновлённой версии официального сайта Госдумы — первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов ГД. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе в этом году ожидается обновление сайтов комитетов Госдумы, — рассказал руководитель рабочей группы, председатель Комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Изменения сайта коснулись как подачи новостей о деятельности нижней палаты, так и пользовательского интерфейса. До июля планируется запуск англоязычной версии портала, ориентированной на иностранную аудиторию, добавили в пресс-службе.
Если ранее портал выполнял скорее функции справочника, то новая версия максимально сокращает дистанцию между избирателями и депутатами, отметил Левин. Он выразил надежду, что сайт поможет привлечь граждан к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени.