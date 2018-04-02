Самый популярный киберспортивный комментатор СНГ лишился работы
Виталий Волочай, известный под псевдонимом v1lat, рассказал, почему он больше не работает в RuHub.
Фото: © vk.com/Виталий Волочай
Аналитик и комментатор Виталий Волочай сообщил о своём уходе из компании RuHub. По словам v1lat, это никак не связано с 1 апреля.
Волочай заявил, что он продолжит участвовать в отдельных активностях студии в качестве комментатора, ведущего и внешнего консультанта. Во время основной части турнира DAC 2018 по Dota 2 он будет специальным гостем.
Причиной ухода из RuHub стало закрытие киевского офиса. Теперь комментатор не может выполнять много постоянной работы.