Самый популярный киберспортивный комментатор СНГ лишился работы

Аналитик и комментатор Виталий Волочай сообщил о своём уходе из компании RuHub. По словам v1lat, это никак не связано с 1 апреля.

Волочай заявил, что он продолжит участвовать в отдельных активностях студии в качестве комментатора, ведущего и внешнего консультанта. Во время основной части турнира DAC 2018 по Dota 2 он будет специальным гостем.