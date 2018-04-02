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Регион
Опубликовано 2 апреля 2018, 09:21

Самый популярный киберспортивный комментатор СНГ лишился работы

Виталий Волочай, известный под псевдонимом v1lat, рассказал, почему он больше не работает в RuHub.

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/Виталий Волочай

Фото: © vk.com/Виталий Волочай

Аналитик и комментатор Виталий Волочай сообщил о своём уходе из компании RuHub. По словам v1lat, это никак не связано с 1 апреля.

Волочай заявил, что он продолжит участвовать в отдельных активностях студии в качестве комментатора, ведущего и внешнего консультанта. Во время основной части турнира DAC 2018 по Dota 2 он будет специальным гостем.

Причиной ухода из RuHub стало закрытие киевского офиса. Теперь комментатор не может выполнять много постоянной работы.

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Сергей Сурепин
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